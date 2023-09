Grand Format - Peugeot : l'inventeur oublié de la moto et... du 103 !

Mais qui a donc créé la moto ? Quand on parle des origines des deux roues motorisées, on pense aux constructeurs anglais comme Royal Enfield ou Triomphe, on cite les Américains comme Indian et Harley Davidson. Mais un constructeur a dépassé ces géants de peu : Peugeot. Le constructeur français est le premier à avoir présenté une moto au public en 1898. Et excellente nouvelle : il s'apprête à sortir un nouveau modèle, 50 ans après le mythique 103. Ce Grand Format d'Automoto est signé Bader Benlekehal.