Grand Format - De São Paulo à Poitiers, la passion sans limite

Automoto vous raconte l'histoire extraordinaire de Luis Goshima, un collectionneur hors norme. Il possède plus de 600 voitures, réparties entre la France et le Brésil et s'est donné pour mission de faire rayonner l'automobile à tout prix ! Un Grand Format signé Nicolas Schumacher avec Matthieu Lamoure.