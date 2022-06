Le Grand Format : Lotus, le génie anglais à l'aube d'une révolution

Immersion avec la marque britannique Lotus. Historique de la course automobile, pionnier de la Formule 1, créateur de modèles iconiques notamment pour la saga James Bond, Lotus va tenter le pari de la révolution lors des prochaines mois et années, en passant notamment aux modèles hybrides et électriques sports. Un véritable pari, mais la marque veut être la référence.