C'est l'une des plus ancienne discipline du sport automobile : la course de côte ! Rapide, exigente et souvent dangereuse : beaucoup d'entre elles ont disparu. Cette première édition de la Montée des Légendes, un Pikes Peak à la française, leur rend hommage avec de nombreux pilotes célèbres: Sébastien Loeb, Romain Grosjean, Romain Dumas et Ari Vatanen.