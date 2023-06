No Limit : L'Enduro du Touquet 2015

Je vous emmène maintenant dans le Nord de la France au Touquet. Le week-end dernier a eu lieu la 40ème édition de l'Enduro du Touquet, l'une des courses de sable les plus mythiques et les plus difficiles au monde. Nous avons suivi la star de la discipline, le double vainqueur de l'épreuve. Il a 24 ans, c’est le Français Adrien Van Beveren. C'est le No Limit.