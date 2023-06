Les Routes Extraordinaires - Les 1000 lacs, Finlande terre de rallye en Skoda Fabia

Et on vous embarque pour un nouvel épisode de notre série consacrée aux Routes Extraordinaires, direction la Finlande et la région des 1 000 lacs pour une expérience à 170 km/h entre les arbres à bord d’une ŠKODA Fabia Rallye 2