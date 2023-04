#TimeFighters : chaque minute compte | Human First program

Depuis 2010, Renault collabore avec les sapeurs-pompiers pour innover et réduire leur temps d’intervention. Dans le documentaire #TimeFighters, réalisé par les Frères Naudet, Renault met en lumière sa collaboration avec les sapeurs-pompiers et tous les efforts réalisés pour leur permettre de gagner du temps car chaque seconde est précieuse lors de la golden hour : QRescue donnant accès à la fiche d’aide à la décision, SD Switch, Fireman Access, formation de 5000 sapeurs-pompiers provenant de 19 pays d’Europe, d'Asie, d'Afrique et d'Amérique Latine, tout vise à une seule chose : leur faire gagner du temps lorsque des vies sont en jeu Contenu promotionnel