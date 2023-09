Toyota souffle le yin et le yang : de la Prius à la Supra

Revivez le sujet d'Automoto concernant Toyota et ses modèles hybrides. Jean-Pierre Gagick et Jérôme Chont ont refait l'historique de la Toyota Prius, le premier modèle hybride du constructeur japonais, et qu'elle a apporté par la suite à la marque : une nouvelle génération de sportives : la Supra, la GR Yaris, la GT86 et la GR86