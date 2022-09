Volkswagen ID. Buzz : Le Combi du 21e siècle !

Jérôme Chont est parti à la rencontre du Volkswagen ID.Buzz, le descendant direct du légendaire Combi des années 50. Descendant direct c’est vite dit. En réalité, hormis le style et quelques détails, ce gros bébé n’a plus rien à voir avec l’iconique T1. Cet ID.Buzz est 100% électrique et ça, ça change énormément de choses. Son moteur développe 204 chevaux pour une autonomie de 419 kilomètres. Elle semble très loin l’époque où le Combi était propulsée par un petit moteur de Coccinelle qui se trouvait dans le coffre.