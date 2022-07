Aux animaux la guerre

Séries & Fictions

Une petite vallée dans les Vosges. Des destins qui se croisent, des gens qui s’aiment, qui ont des problèmes, des espoirs, des envies. Qui ont besoin de bosser pour vivre surtout. Et un beau jour, l’usine du coin qui ferme. Alors tout bascule. Pour Martel, le syndicaliste qui planque ses tatouages et a besoin de fric pour prendre soin de sa vieille mère. Pour Bruce, l’intérimaire sous stéroïdes qui voudraient bien épater les caïds locaux. Pour Rita, l’inspectrice du travail, cassée, infatigable, championne des causes perdues. Pour Jordan Locatelli, bientôt fils de chômeur et qui n’en peut plus de la belle Lydie.