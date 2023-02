Séries & Fictions

Eliott, 31 ans, s’ennuie dans son travail de vendeur d’électroménager qui ne le passionne pas. Un soir, il s’amuse à envoyer un message à la première adresse mail qu’il avait étant plus jeune. Suite à un bug informatique, il commence à communiquer avec le petit garçon qu’il a été 20 ans plus tôt et voit alors sa vie bouleversée. Le petit et le grand Eliott vont tout faire pour reprendre leur vie en main et tenter de réaliser leurs rêves. Mais ils vont rapidement comprendre que jouer avec le passé peut avoir de lourdes conséquences…