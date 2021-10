Aveugle mais pas trop

Vincent Bommel n’a pas que des qualités. Dragueur invétéré, profiteur, égoïste, ses manières ont lassé jusqu’à son meilleur ami. Sa femme a demandé le divorce. Il était temps que le destin le ramène dans le droit chemin. C'est une petite palourde qui va s'en charger… Une palourde toxique, chargée de phytotoxine, qui va le rendre temporairement aveugle et provoquer son accident de voiture. Les médecins mettent sa cécité sur le compte du traumatisme crânien et la jugent définitive. Voilà donc notre Vincent qui doit réapprendre à vivre sans ses yeux. Mais peut-être était-ce la leçon qui lui fallait ? Peut-être va-t-il enfin cesser de se comporter comme le dernier des égoïstes ? Son nouvel ami Alfred, un trentenaire "bigleux"de naissance et la si jolie thérapeute Emma sont là pour l'aider… Vincent saura-t-il tirer les leçons de ses mésaventures ? A force de tâtonner dans le noir, trouvera-t-il la lumière ? Ou bien retrouvera-t-il ses mauvaises habitudes en même temps que la vue ?