Azuro & la brigade des dragons - Cache à l'eau !

Panique ce matin au Lac : Silène a disparu ! Elle n’est plus là pour surveiller la baignade des villageois, et personne ne sait où elle a bien pu aller. Il suffit de mettre un orteil dans l’eau pour comprendre pourquoi : la température du lac a triplé et a rendu le lac invivable pour les créatures marines ! Qu’est-ce qui a bien pu causer ce bouillonnement, et comment le régler ? La brigade compte bien le découvrir…