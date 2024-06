Azuro & la brigade des dragons - Le kraken a craqué

Catastrophe, la fontaine de la place fuit et la place Kraken est rapidement inondée, menaçant les habitations autour ! La brigade est appelée à l’aide et découvre que la fontaine a été grignotée, en témoignent des traces de dents ici et là sur la pierre… Villetanière serait-elle victime d’une créature mangeuse de pierre ? La brigade mène l’enquête, et les indices la guident vers la décharge chez Tommy le troll, qui vient d’adopter un petit mange-tout…