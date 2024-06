Azuro & la brigade des dragons - Le reportage

Un terrible slime géant est en ville, et il engloutit tout sur son passage ! Il semble chercher quelque chose… Et Morgane, la petite sorcière, semble perturbée… Aurait-elle quelque chose à voir avec cette affaire ? En parallèle, Alice, l’ogresse journaliste, fait un reportage sur la brigade pour le journal l’Ecaille du Soir ; Oria et Vermillon, soucieux d’apparaître sous leur meilleur jour, s’en trouvent un peu déconcentrés…