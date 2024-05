Azuro & la brigade des dragons - Sauve qui pue !

Une immense, énorme, gigantissime chaussette sale trône sur la place Kraken,... Elle empeste toute la ville ! Les dragons doivent réunir leurs efforts pour la nettoyer, et s'interrogent : à qui peut-elle bien appartenir ? Sûrement à quelqu’un de vraiment, vraiment dégoûtant, et de vraiment, vraiment grand… Et en effet, quand la chaussette est enfin propre, l’immense et nauséabond géant Cracra débarque en ville…