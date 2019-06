NEWS - Vendredi 24/06/16 - 14:56

Tous les parents ne se préparent pas de la même manière à l’arrivée de leur premier né ! Si, certains l’accueillent avec sérénité et le sourire aux lèvres, d’autres ont le plus grand mal à garder leur calme. Gregory va être bientôt papa et le stress monte avec l’heure qui approche !