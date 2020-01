BabyBoom Magazine vous livre ses conseils pour passer un hiver chaleureux avec Bébé

Dans le dernier BabyBoom Magazine, notre équipe de rédaction vous a préparé un programme idéal pour profiter au maximum de l’hiver.

Pour des repas sympas et joyeux, nous vous donnons toutes les solutions pour éviter les refus alimentaires ou les conflits à table et pour donner à votre tout-petit le goût des bonnes choses, notre chef a concocté des recettes hivernales et délicieuses qui vont égayer les papilles des grands et des petits gastronomes !



Parce que l’hiver, c’est aussi la saison du froid et des frimas, BabyBoom Magazine vous explique comment protéger votre peau et celle de votre bébé.



Pour éveiller votre bout de chou et vous amuser ensemble, nous vous invitons à découvrir la gym pour les bébés ! De 6 mois à 2 ans, vous l’aiderez à découvrir son corps et à prendre confiance en lui.



BabyBoom Magazine répond à toutes vos questions sur l’haptonomie, cet accompagnement prénatal fondé sur le toucher affectif. Vous allez découvrir comment le bébé est accompagné, guidé et soutenu par son père et sa mère tout au long de la grossesse et pendant sa naissance. Retrouver l’envie et le plaisir de faire l’amour avec son amoureux après l’arrivée d’un enfant n’est pas forcément évident, c’est pourquoi nous vous donnons des conseils pour des retrouvailles amoureuses, sensuelles et charnelles.



Et bien-sûr, retrouvez le témoignage de parents qui ont participé à l’émission de TF1. Cette fois-ci, Eva nous raconte comment elle a sauvé son bébé Timéo grâce à son sixième sens de maman…

Découvrez Baby Boom, le magazine lifestyle des mamans et des bébés : ICI !