INEDIT- Découvrez les 1ère minutes de l’épisode Baby Boom du 15 octobre 2017

Chaque dimanche, vous en avez l’habitude désormais : vous avez RDV à 16h pour suivre la nouvelle saison de Baby Boom, avec pour ce dimanche 17 octibre 2017, encore et toujours beaucoup d’émotions au programme !

Un inédit de Baby Boom vous attend dimanche

C’est votre RDV dominical, immanquable, cela va sans dire : chaque dimanche à 16h, votre TV est allumée sur TF1 pour suivre un épisode toujours plus fort, toujours plus grand, de Baby Boom : plongés au cœur de la maternité de Poissy, vous allez encore une fois découvrir ce dimanche le quotidien fou de ces sages-femmes que rien ne semble effrayer !

Le sourire d’une mère…

Ce dimanche, nous allons vous montrer l’accouchement de Yolène, déjà maman de deux enfants, qui attend impatiemment, non pas la venue de son troisième bébé, mais de la sage-femme ! Entre soufflements, agacements, et gigotements, la jeune femme n’en peut plus, allant jusqu’à dire à son mari : « Prends ma douleur » ! Une seule solution est envisageable… la péridurale ! A sa simple évocation, le sourire revient sur son visage…









Le RDV est pris : ce dimanche, c'est sur TF1 que vous devez être, à 16h précises, pour Baby Boom !