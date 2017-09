La nouvelle saison débarque le ….

Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

C’est aussi la rentrée pour l’émission Baby Boom. Difficile à croire, mais c’est bien la saison 6 qui s’ouvre dans quelques jours pour le plus grand bonheur des fans de l’émission. Sortez les agendas, et prenez rendez-vous le 17 septembre dès 16h05 sur TF1 pour une nouvelle saison placée sous le signe de l’émotion. « Baby Boom » est de retour au sein du pôle femme-mère-enfant du centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye, l’une des plus grandes maternités de France de type III* où plus de 4500 bébés naissent chaque année.



Pendant un mois, cinquante caméras ont filmé, 24 heures sur 24, l’intimité des familles ainsi que le quotidien du personnel médical. Et pour la première fois, les futurs parents se sont également filmés afin de créer leur propre journal de bord et ainsi immortaliser ce moment unique. Tout au long de la saison, vous les découvrirez à travers ces précieux moments de vie, des jours précédents la naissance jusqu’à l’arrivée de leur enfant.

Chaque naissance est aussi unique que les émotions partagées durant celle-ci. Ces instants sont vécus à la fois par les familles et par les équipes médicales qui réalisent un travail hors du commun pour donner la vie, mais aussi pour la sauver.

Découvrez la bande-annonce de la nouvelle émission