Les prénoms qu’il ne vaut mieux pas donner à son bébé

Dimanche prochain dans Baby Boom, les sages-femmes débattent sur les prénoms les plus ridicules donnés aux nouveau-nés. « Votre prénom c’est François, c’est juste ? Lui c’est pareil, c’est Juste ! » comme on dit.

Les parents amateurs de cinéma

L’une des premières sources des inspirations pour les nouveaux parents reste le prénom d’acteurs ou de personnages qu’ils affectionnent au cinéma ou à la télévision. Du coup les « Brandon » ou « Dylan » fleurissent (et encore, la période Beverly Hills remonte à loin) et on voit même apparaître des plus originaux comme « Cliteas », contraction de Clint et Eastwood. Tant qu’on n’a pas du « Sangoku » ou du « Cersei » à tous les coins de rue… Quoi qu’il semble que « Daenerys » ait le vent en poupe en ce moment.







Les parents un peu trop contents de leur bébé

Certains se montrent un peu trop enthousiastes à l’idée d’accueillir un bébé, à tel point qu’ils le considèrent déjà comme la 8e merveille du monde. Et cela tombe bien, on retrouve « Merveille » dans les prénoms. Et si « Prodige » est déjà pris, on vous conseille également « Unique » ou « Exceptionnel ».







Les parents qui ont bien choisi la date de naissance

Naître un 25 décembre n’est pas vraiment amusant pour les cadeaux, mais pour le prénom cela facilite les choses car on fait le plein de « Noël ». Pour les autres, il reste toujours « Ascension », « Pentecôte » ou encore « Toussaint ». Sinon, « Fêtenat » ça marche aussi un 14 juillet.







Retrouvez Baby Boom dimanche prochain à 16h05 !