Abandonnée à la naissance, Béatrice devient mère aujourd’hui  

On dit souvent qu'au moment de devenir maman, les femmes ont une pensée pour leur propre mère. Mais comment faire quand votre maman a disparu de votre vie ? C'est le cas de Béatrice, elle a été adoptée à l’âge de 9 ans. Et, à présent, c’est à son tour de devenir mère. C’est une grande émotion qui envahit la salle d’accouchement pour la jeune maman qui donne donc naissance à son premier enfant, un garçon. Abandonnée en Colombie durant son enfance, Béatrice devient mère à son tour et accueille son bébé avec beaucoup d’amour. C'est une belle revanche sur la vie qu'elle nous livre aujourd'hui. Regardez ! - Extrait de l’émission Baby Boom – Naissance d'une maman – du dimanche 30 juillet 2017 sur TF1.