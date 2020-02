Accoucher avec des dauphins, c'est possible !

De plus en plus de mamans se tournent vers des accouchements dits "physiologiques". Moins médicalisés, laissant plus de place à la marche normale de la nature, ces accouchements prennent parfois des formes inattendues. Une femme a par exemple décidé d'accoucher entourée de... dauphin. Une naissance hors norme, tout en douceur (et ultrasons).