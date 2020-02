Accoucher en chantant : les bienfaits des vibrations sur le travail et sur bébé

On connaît les accouchements dans l'eau et les accouchements à domicile. On connait aussi les accouchements dans l'eau à domicile. Magali Dieux, elle, a développé une toute autre technique : celle du chant prénatal. Grâce au chant et aux vibrations provoquées par la voix, elle a elle-même mis au monde ses enfants. Aujourd'hui, elle conseille et accompagne mamans et maternités qui le souhaitent à accoucher grâce à cette méthode.