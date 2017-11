Adoptée, Odéline réalise son rêve d’avoir un enfant

Séquence émotion dans le prochain inédit de baby boom, préparez vos mouchoirs ! Odeline, 34 ans est en couple avec Victor, 27 ans. Après avoir vécu une enfance difficile à Madagascar, la jeune femme a finalement été adoptée en France à l’âge de 4 ans. Quelques années plus tard, elle a trouvé l’amour dans les bras de Victor. Ensemble, ils ont fondé une famille et sont déjà les parents de deux jolies petites filles, Pascaline et Eléonore. Aujourd’hui, Odeline attend son troisième enfant. Emue, elle fond en larmes en évoquant son profond désir d’enfant qui est en réalité lié à son adoption. Extrait de Baby Boom «Les bébés de l’amour » du dimanche 12 novembre à 16h00 sur TF1 et à revoir sur MYTF1 !