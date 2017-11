Adorable ! Un petit garçon est impatient de voir son frère

Caroline, 36 ans, attend un enfant avec Frankie. Ils sont déjà les parents du petit Nathan, 3 ans et demi. Et le bambin est très impatient à l’idée de découvrir la bouille de son petit frère : « On va faire des câlins et des bisous. Moi je veux le porter, » confie le petit garçon à sa maman. Attendrie, Caroline profite de cet instant avec Nathan. Comme c’est mignon ! Extrait de Baby Boom «Les bébés de l’amour » du dimanche 12 novembre à 16h00 sur TF1 et à revoir sur MYTF1 !