Adrien, un bébé qui se fait attendre !

Astrid, 32 ans, et Marc 40 ans, attendent leur deuxième garçon. Après plusieurs allers-retours à l’hôpital de Poissy, ils sont sûrs que c’est pour aujourd’hui. Astrid souffre de ses contractions douloureuses et espèrent voir débarquer son petit nouveau dans la journée. Après sa consultation, on lui prescrit d’aller marcher pour faire avancer le travail. Une petite virée dans l’hôpital pour Astrid à bout de patiente. Deux heures plus tard, le verdict tombe... Il va falloir encore patienter deux jours, voire même un peu plus… Mais c’est avec le sourire que nos deux parents prennent la nouvelle !