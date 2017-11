Andrea 5 ans : « Pourquoi papa il fait des blagues pas drôles ? »

Andrea a cinq ans maintenant et il est né lui aussi devant les caméras de Baby Boom. L’occasion de retrouver Stéphane et Sophie qui sont depuis devenus parents une seconde fois en accueillant une petite fille, Mathilde, aujourd’hui âgée de deux ans. « Arrête de mentir chérie, on n’a plus de vie. On ne vit que pour les enfants. Notre vie sociale est enterrée, » plaisante le papa, « Je suis désolé si vous êtes futur papa, il faut s’attendre à ça ». Le moins que l’on puisse dire, c’est que Stéphane n’a rien perdu de son humour que l’on avait découvert en salle d’accouchement … Extrait de l’émission Baby Boom du Dimanche 19 novembre 2017.