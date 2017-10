Après Djason et DJay-Z, leur troisième garçon s’appellera…

Mathias et Yolène sont déjà les heureux parents de deux grands garçons : Djason et Djay-Z. Pour continuer sur leur lancée, le couple souhaite appeler le petit dernier… Djames ! Ils sont très heureux d’accueillir un troisième garçon. Pour la blague, Yolène et Mathias veulent faire croire à leur famille que le petit s’appellera Djohnny ! Les deux parents attendent avec impatience le bébé… Yolène espère se souvenir comment pousser ! Extrait de Baby Boom « La course contre la montre » du dimanche 29 octobre 2017 à 16h05 sur TF1 et à revoir sur MYTF1 !