Baby boom du 13 août 2017 : Le Jour d'après  

Pendant près d'un mois, 50 caméras ont filmé 24 heures sur 24, afin de nous faire vivre ce moment unique et intense qu'est la naissance d'un enfant et nous emmène à nouveau dans les couloirs de la maternité du centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain, la plus importante d'Ile de France où plus de 4 500 bébés naissent chaque année.Baby Boom nous fait partager l'intimité des familles mais aussi le quotidien du personnel de la maternité. Sages-femmes, médecins, aides-soignantes, puéricultrices forment une équipe de professionnels qui se mobilise chaque jour pour aider les mamans à vivre dans les meilleures conditions ce moment inoubliable. Un quotidien ordinaire à quelques mètres de l'extraordinaire : de la maman ado célibataire à celle qui s'apprête à mettre au monde des triplés, du père qui accouche lui-même sa femme à celui qui se retrouve seul après la naissance de son enfant… Baby Boom nous raconte chacune de leur histoire avec beaucoup d'humanité, d'humour et de tendresse. Chacun des épisodes de la série s'articule autour d'une thématique.- Septième épisode: le jour d'aprèsA l'hôpital de Poissy, cette année encore il y a eu des moments extraordinaires avec des couples débordants d'amour, des mères célibataires pleines de courage mais également des moments d'urgence et de doutes. Pour tous ces parents, c'est une nouvelle vie qui commence. Une nouvelle vie dont nous ignorons tout. Alors à quoi ressemble leur quotidien depuis la naissance ? Baby Boom vous propose de retrouver les familles qui ont marqué cette seconde saison.