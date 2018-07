Baby boom du 13 juillet 2018 - Céline, sage-femme de coeur - 23h25

Céline travaille à Poissy depuis maintenant sept ans. Joyeuse et passionnée, cette sage-femme au grand cœur n’a qu’une seule devise : lorsqu’une maman arrive pour accoucher, elle devient sa "meilleure amie pour la journée". Céline commence sa garde de douze heures avec un couple qui attend son troisième bébé, un jeu d’enfant pour elle. Elle enchaîne avec deux autres futures mamans dont l’accouchement de l’une va fortement perturber l’accouchement de l’autre et il va falloir qu’elle tempère entre les deux salles. Cette journée s’annonce riche en émotions et en révélations car Céline, en plus de donner la vie tous les jours, attend à son tour un heureux événement.