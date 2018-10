Baby boom du 15 octobre 2018 - Les rôles inversés - 10h25

Audrey Hepburn disait : "Le plus difficile dans la maternité, c'est cette inquiétude intérieure que l'on ne peut pas montrer". Avec Baby Boom, on vous montre tout. Après le succès des trois premières saisons, Baby Boom est de retour et nous emmène dans le sud de la France, dans les couloirs d'une toute nouvelle maternité, celle de l'hôpital Saint Joseph à Marseille. Cette année, les bébés naîtront sous le soleil de la cité phocéenne, non loin des embruns de la Méditerranée et dans la mélodie des accents chantants de leurs parents…Seule ou accompagnée, chaque maman, nous racontera son incroyable parcours pour donner la vie et ce au travers d'histoires inédites. Enfin, Mondial oblige, entre autres ballons ronds, celui de la coupe du monde s'invitera dans la salle d'attente des papas…Aucun des secrets liés à la maternité n'a échappé aux soixante-dix caméras qui ont filmé vingt-quatre heures sur vingt-quatre l'intimité des familles mais aussi le quotidien du personnel médical : sages-femmes, médecins, aides-soignantes et puéricultrices forment une équipe de professionnels qui se mobilise chaque jour pour aider les mamans à vivre dans les meilleures conditions ce moment inoubliable qu'est la naissance d'un enfant. Un quotidien ordinaire à quelques mètres de l'extraordinaire !Cette quatrième saison de Baby Boom montre des situations fortes jamais abordées dans l'émission et nous raconte toutes ces histoires avec beaucoup d'authenticité, d'humour et de tendresse. - Les rôles inversés :Christelle et Swann forment un jeune couple fusionnel pour qui la grossesse et l'accouchement se vivent à deux. Swann, très impliqué dans toutes les étapes de l'accouchement, dispense de nombreux conseils à sa femme. Mais est-il possible de tout prévoir ? Sandra et Gilles, la quarantaine tous les deux, ont vécu à fond leur passion pour le sport avant de faire un enfant. Comment vont-ils aujourd'hui relever ce nouveau défi ? Marjorie et Philippe attendent leur deuxième enfant. Après un premier accouchement difficile, Marjorie appréhende-t-elle l'arrivée de sa petite Léna ?