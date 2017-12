Baby boom du 17 décembre 2017 - 00h25

Pendant près d'un mois, 40 caméras ont filmé 24h/24 le quotidien de la maternité de Poissy, la plus importante d'Île-de-France où plus de 4 500 bébés naissent chaque année. Baby Boom nous fait partager l'intimité des familles mais aussi le quotidien du personnel de la maternité.Dans ce docu-réalité, le travail des médecins, sages-femmes et aides-soignantes croise le destin des futurs parents. Chaque semaine, Baby Boom raconte leurs histoires. Chacun des épisodes de la série s'articule autour d'une thématique.Quatrième épisode : "Parents à tout prix" FIV, grossesse tardive ou handicap à surmonter : qu'importe les obstacles ou les coups du sort, il y a des pères et des mères qui ont tout surmonté pour tenir dans les bras LEUR bébé. Si la grossesse est parfois un chemin de croix, le miracle de la vie vient parfois récompenser ceux qui y ont tant cru. C'est dans ces moments que la vocation du personnel hospitalier qui les accompagne et les soutient prend tout son sens…