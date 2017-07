Baby boom du 23 juillet 2017 : Ce que femme veut  

Pendant près d'un mois, 50 caméras ont filmé 24 heures sur 24, afin de nous faire vivre ce moment unique et intense qu'est la naissance d'un enfant et nous emmène à nouveau dans les couloirs de la maternité du centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain, la plus importante d'Île-de-France où plus de 4 500 bébés naissent, chaque année.Baby Boom nous fait partager l'intimité des familles, mais aussi le quotidien du personnel de la maternité. Sages-femmes, médecins, aides-soignantes, puéricultrices forment une équipe de professionnels qui se mobilise chaque jour pour aider les mamans à vivre dans les meilleures conditions ce moment inoubliable. Un quotidien ordinaire à quelques mètres de l'extraordinaire : de la maman adolescente célibataire à celle qui s'apprête à mettre au monde des triplés, du père qui accouche lui-même sa femme à celui qui se retrouve seul après la naissance de son enfant… Baby Boom nous raconte chacune de leur histoire avec beaucoup d'humanité, d'humour et de tendresse.- Quatrième épisode : Ce que femme veutLes femmes d'aujourd'hui savent ce qu'elles veulent… Un métier épanouissant, une belle histoire d'amour et, bien sûr, de charmants bambins. Alors pas question que leur accouchement leur échappe ! Ce que femme veut, femme fera tout pour l'obtenir. De la maman qui veut maîtriser son accouchement jusque dans les moindres détails, à celle qui rêve d'accoucher le plus vite possible, de la mère qui souhaite que son accouchement se passe exactement à l'image de ses valeurs, quitte à souffrir le martyr à celle qui attend de son compagnon d'être rassurant, attentif et solide… Les sages-femmes doivent être à l'écoute de tous les désirs des parents, même les plus insolites!Mais s'il y a bien un moment qui rappelle à toutes et à tous que nous ne maîtrisons pas totalement ce qui nous arrive, c'est bien celui de l'accouchement. Un instant à part où il faut savoir s'en remettre au hasard ou à ce que certains appellent le destin. Ainsi souvent ce que femme veut, femme ne l'obtient pas. Mais finalement, qu'importe la manière, seul le résultat compte: tenir enfin son enfant dans ses bras.Baby Boom nous raconte toutes ces histoires avec beaucoup d'authenticité, d'humour et de tendresse.