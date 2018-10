Baby boom du 4 octobre 2018 - Code rouge - 09h55

Audrey Hepburn disait : "Le plus difficile dans la maternité, c'est cette inquiétude intérieure que l'on ne peut pas montrer". Avec Baby Boom, on vous montre tout. Baby Boom explore le monde de la maternité sous toutes ses coutures avec beaucoup d'amour, d'humour et de pudeur. - Episode - Code rouge :Un code rouge est une césarienne qui doit se dérouler en moins de 15 minutes pour que le pronostic vital de l'enfant ne soit pas engagé. Elina et Ahmed attendent des jumeaux mais à 35 semaines, ces bébés qui vont naître seront prématurés et l'équipe médicale va devoir mettre tout en œuvre pour repousser cette naissance. De son côté, Denise attend son premier enfant. C'est une grossesse qui s'est bien déroulée. Alima a déjà perdu des bébés lors d'une première grossesse et cet accouchement s'annonce difficile.