Baby boom du 5 novembre 2017 : Un enfant sur le tard

En France, un nouveau-né sur vingt a une maman de plus de 40 ans. Les sages-femmes savent combien il est bien plus difficile de faire un bébé à cet âge là. Ces mamans ont des grossesses extrêmement surveillées avec un risque accru de complications pendant l’accouchement. Injuste ou pas, en matière de bébés, c’est la nature qui donne le tempo. Une nature souvent capricieuse qui oblige le personnel médical, à la maternité, à s'adapter à toutes les situations. Aujourd'hui, suivons les parcours de : Alexandra 44 ans et José 45 ans Alexandra et José ont décidé tardivement de faire une petite sœur aux deux grands Gabriel 9 ans et Axel 8 ans. Pour Alexandra, avoir un enfant à 44 ans c’est un réel bonheur, mais c’est aussi une grossesse très suivie et un accouchement programmé en césarienne, ce qui n’était pas le cas des deux premiers. Alexandra aborde cet événement avec beaucoup de sérénité et de sagesse. José lui se pose des questions sur l’après. Qu’est-ce que cela implique de devenir parent à la quarantaine et comment en profiter le plus possible ? Astrid 32 ans et Marc 40 ans Astrid et Marc forment une jolie famille recomposée depuis 5 ans. Ils attendent leur deuxième petit garçon. Pour Marc, c’est le troisième, à 40 ans, il a déjà un petit Maxence d’une première union. Astrid vit très bien cette grossesse, même si elle commence à s’inquiéter du poids de son bébé ayant déjà dépassé son terme de quelques jours… Adrien est très à l’aise dans le ventre de sa maman et il est décidé à sortir le plus tard possible ! Ana 32 ans et David 40 ans Ana a déjà deux grandes filles de 15 et 5 ans d’une précédente union. Quant à son mari, David, il a eu une fille quand il avait 20 ans. Ana et David ont eu un parcours assez difficile pour avoir cet enfant. Juste avant cette grossesse, Ana a fait une fausse couche qui a été très difficile à accepter et à gérer. Aujourd’hui et 20 ans plus tard, David attend son fils avec la plus grande impatience et va l’accueillir avec la plus grande des émotions.