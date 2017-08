Baby boom du 6 août 2017 : Les caprices de la nature  

Pendant près d'un mois, cinquante caméras ont filmé 24 heures sur 24, afin de nous faire vivre ce moment unique et intense qu'est la naissance d'un enfant et nous emmène dans les couloirs de la maternité du centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain, la plus importante d'Île-de-France où plus de 4 500 bébés naissent, chaque année. Baby Boom nous fait partager l'intimité des familles, mais aussi le quotidien du personnel de la maternité. Sages-femmes, médecins, aides-soignantes, puéricultrices forment une équipe de professionnels qui se mobilise, chaque jour, pour aider les mamans à vivre dans les meilleures conditions ce moment inoubliable. Un quotidien ordinaire à quelques mètres de l'extraordinaire : de la maman adolescente célibataire à celle qui s'apprête à mettre au monde des triplés, du père qui accouche lui-même sa femme à celui qui se retrouve seul après la naissance de son enfant… Baby Boom nous raconte chacune de leur histoire avec beaucoup d'humanité, d'humour et de tendresse. Chacun des épisodes de la série s'articule autour d'une thématique.- Les caprices de la nature :L'accouchement d'une maman ne se passe jamais comme elle l'avait imaginé. Certaines rêvent d'une naissance rapide, elle sera peut être interminable. D'autres pensent avoir encore un peu de temps avant de donner la vie. Elles se trompent peut être. Une chose est sûre, c'est que toutes ces femmes ne sont pas égales face à l'accouchement. De mamans qui peinent à mettre leur unique bébé au monde, à d'autres qui arrivent ici avec la délicate mission d'accoucher de deux enfants, il y a mille et une façon de donner la vie et, tous les jours, le travail du personnel soignant est d'aider les futurs parents à surmonter les caprices de la nature.