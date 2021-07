Baby boom : Baby Boom fête ses 200 bébés

Audrey Hepburn disait : «Le plus difficile dans la maternité, c’est cette inquiétude intérieure que l’on ne doit pas montrer». Depuis son lancement en 2011 et 7 saisons plus tard, Baby Boom vous a tout montré : des plus belles naissances aux naissances les plus dangereuses, des papas les plus stressés aux papas les plus drôles, des couples amoureux aux couples insolites, des maternités parisiennes aux maternités de province, de naissances extraordinaires en naissances extraordinaires… Ce sont plus de 200 bébés qui ont poussé leur premier cri sous le regard bienveillant de nos caméras. Aujourd’hui, réouvrons ce merveilleux conte fait de joie, de larmes et d’amour inconditionnel et fêtons ensemble les 200 bébés de Baby Boom.