Baby boom du 13 août 2021 - Le Professeur 100 à l'heure - 02h42

Février 1982. La maternité de l’hôpital Antoine Béclère de Clamart est le théâtre d’un véritable événement médical français : la naissance d’Amandine, premier «bébé éprouvette». Le premier d’une longue lignée puisqu’aujourd’hui encore près de 750 000 bébés par an, dont 3, 5 % sont le fruit d’une Procréation Médicalement Assistée… Ce miracle a été rendu possible grâce au travail des Professeurs René Frydman et Jacques Testart. Trente-huit ans plus tard, la magie continue d’opérer, portée par la passion de nombreux médecins, dont Michael Grynberg. A 46 ans, ce spécialiste de la médecine de la reproduction a repris le flambeau à l’hôpital Antoine Béclère de Clamart et gère environ 800 naissances par an. C’est avec un engagement sans faille que ce "Professeur à 100 à l’heure" accompagne de futurs parents et les aide à donner la vie…