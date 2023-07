Baby boom du 13 juillet 2023 - Au coeur des hommes - 23h47

Audrey Hepburn disait : "Le plus difficile dans la maternité, c'est cette inquiétude intérieure que l'on ne peut pas montrer ". Avec Baby Boom, on vous montre tout. Baby Boom explore le monde de la maternité sous toutes ses coutures avec beaucoup d'amour, d'humour et de pudeur.- Episode 3 : Au cœur des hommesNordine et Nadjma attendent leur troisième enfant. Ce papa au grand cœur a bien décidé d'immortaliser chaque instant de cette naissance, grâce à son caméscope. Si pour Karine cet accouchement est celui de son quatrième enfant, en revanche pour Franck, le papa, c'est son premier et il attend ce bébé comme le messie. Quant à Claire, qui a décidé d'avoir un enfant toute seule, l'homme se sa vie est le fils qu'elle attend.