Baby boom du 13 juillet 2023 - La guerre est déclarée - 21h08

Audrey Hepburn disait : " Le plus difficile dans la maternité, c'est cette inquiétude intérieure que l'on ne peut pas montrer ". Avec Baby Boom, on vous montre tout. Après le succès des quatre premières saisons, Baby Boom est de retour et explore cette année encore le monde de la maternité sous toutes ses coutures avec beaucoup d'amour, d'humour et de pudeur.Episode 2 : La guerre est déclaréeEmilie élève seule ses deux premiers enfants. C’est pendant sa troisième grossesse qu’elle apprend que le bébé qu’elle attend souffre d’une grave cardiopathie. Les médecins lui annoncent alors que sa petite fille devra subir une intervention à cœur ouvert à la naissance. De leur côté, David et Anaïs attendent leur premier enfant avec beaucoup d’enthousiasme. Quant à Frahati, qui a déjà deux enfants, c’est avec le soutien de sa sœur qu’elle se prépare à mettre au monde son bébé.