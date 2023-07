Baby boom du 13 juillet 2023 - La peur au ventre - 02h29

Audrey Hepburn disait : "Le plus difficile dans la maternité, c'est cette inquiétude intérieure que l'on ne peut pas montrer". Avec Baby Boom, on vous montre tout. Baby Boom explore le monde de la maternité sous toutes ses coutures avec beaucoup d'amour, d'humour et de pudeur.Episode - La peur au ventreCandida et Mauricio ont perdu leur premier bébé à l’âge d’un mois. Mieux que personne, ils savent ce que c’est que d’avoir peur pour la vie de son enfant. Aujourd’hui, Candida est à nouveau enceinte et ils craignent de revivre le même drame. Marlène et Grégory attendent leur premier enfant. Une naissance qui angoisse beaucoup ce futur papa. Quant à Camille, qui fait partie de la communauté des gens du voyage, c’est sa maman qui va l’accompagner pendant l’accouchement.