Baby boom du 14 juillet 2022 - Bébé surprise - 03h02

Raconté par Karine FerriNeuf mois se sont écoulés et le jour J est arrivé… Karine Ferri, elle-même maman, vous raconte pour la première fois ces trente familles qui ont choisi de partager avec vous ce moment si précieux qu’est la naissance de leur bébé. Filmées par 50 caméras, toutes ces femmes ont pour point commun d’accoucher au Centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges.Chaque grossesse est unique et mérite la plus grande attention : gynécologues-obstétriciens, anesthésistes, sages-femmes, infirmières, puéricultrices ou encore aides-soignantes, se relaient jour et nuit pour faire de ce moment l’événement le plus extraordinaire qu’il soit. Baby Boom reflète la vie telle qu’elle est, à chaque famille son histoire, à chaque parent son émotion, à chaque naissance son lot d’aventure…