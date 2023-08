Baby boom - Best of : Urgences à la maternité

Episode 9 : "Best of : Urgences à la maternité"Retour sur trois saisons de Baby Boom dans les maternités de Poissy et de Montreuil… Si la plupart des naissances se déroule parfaitement, il arrive parfois que des complications surviennent…Stéphanie ne s'attendait pas à subir une troisième césarienne pour la venue au monde de son petit Théo. Or, le jour de l'accouchement on lui annonce qu'elle souffre de pré-éclampsie et doit être opérée d'urgence sous anesthésie générale. Très fatiguée par cette intervention, c'est Franck, son mari, qui doit s'occuper seul de leur bébé juste après la naissance. Franck se souvient toujours avec autant d'émotion…Anaïs, auxiliaire de puériculture à la maternité de Montreuil, revient, elle, sur l'un des moments les plus forts de sa carrière. L'an passé, elle s'est occupée d'un bébé né sous X dont elle prend soin comme s'il s'agissait de son propre enfant. Elle nous raconte comment elle a vécu ce moment et ce qui s'est passé depuis…Pour Wendy et Loïc, tout s'est passé dans la précipitation, ils arrivent trop tard pour la péridurale et n'ont pas le temps de faire garder leur fils aîné qui ne peut assister à l'accouchement. C'est donc seule que Wendy met au monde sa petite fille. Ils reviennent sur ce moment marquant…Caroline et Fabien vont être surpris par l'arrivée beaucoup plus rapide que prévue de leur petite Maïna… Sur le parking de la maternité Caroline ressent de violentes contractions. Elle accouchera quelques minutes à peine après avoir mis les pieds dans la maternité. Quel souvenir gardent-t-ils de ce moment deux ans après ?