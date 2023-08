Baby boom - Contre vents et marées

Emilie et Zied ont perdu des jumeaux à cinq mois de grossesse. Aujourd’hui, Emilie est à nouveau enceinte de jumeaux et ils attendent ces deux naissances avec beaucoup d’espoir. Marie est sage-femme depuis sept ans à l’hôpital Femme-Mère-Enfant. Ce matin, c’est une maman dont le bébé est mort à 7 mois de grossesse qu’elle aide à accoucher. Quant à Pauline et Ludovic, ils attendent leur deuxième enfant tout comme Kevin et Melody, mais ce deuxième accouchement est très différent du premier.