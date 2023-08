Baby boom - La vie ne tient qu'à un fil

Un accouchement est toujours une épreuve, surtout quand on a souffert d'une méningite pendant sa grossesse. Laetitia et Quentin vont vivre un accouchement sous haute tension pour l'arrivée de leur deuxième enfant… Intissar et Kassim, eux, n'attendaient pas leur enfant si tôt. A peine à trente-quatre semaines de grossesse, Intissar n'a pas pu faire tous les examens nécessaires pour qu'on lui pose la péridurale. Va-t-elle réussir à supporter la douleur ? Pour Elisabeth et Vincent, tout aurait dû se passer facilement, une grossesse sans difficulté, un papa médecin qui veille sur tout et pourtant...