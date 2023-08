Baby boom - Les liens du sang

Cassandra et Yann ont 21 et 24 ans et attendent leur premier enfant. Ils arrivent à l'hôpital, accompagnés de leurs mamans respectives et de la truculente grand-mère de Cassandra. Ces trois femmes totalement fusionnelles attendent le petit Calvin avec une impatience, une émotion et une fierté qu'elles ont du mal à dissimuler… Aurélie, elle, est célibataire et a décidé d'avoir un enfant toute seule. Sa maman est venue tout spécialement de Saint-Martin, dans les Antilles, où elle vit pour la soutenir. Comment va-t-elle vivre cet accouchement toute seule ? Anna et Vincent sont les benjamins de cette saison, ils ont tous les deux 22 ans et sont étudiants. Vincent a été adopté au Mexique par une mère célibataire, le terme "papa" est totalement abstrait pour lui. Comment envisage-t-il sa future paternité ?