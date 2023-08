Baby boom - Marseille, mon amour

A Marseille, on est fier de ses origines. Pour Sandra et François ainsi que pour Elodie et Thomas, pas question d'accoucher ailleurs que dans la cité phocéenne. Leurs enfants seront comme leurs parents : 100% made in Marseille. La rencontre de ses deux papas, fans de ballon rond et hauts en couleur, le soir du match de l'Equipe de France va faire des étincelles. Bettina et Romaric, un couple de sportifs, rêvent de l'accouchement le plus naturel possible. Romaric va tout faire pour coacher sa femme afin d'atteindre leur objectif. Mais la nature se charge de reprendre ses droits et l'arrivée de leur bébé, Esteban, ne se déroulera absolument pas comme ils l'avaient prévu.