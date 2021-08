Baby boom du 20 août 2021 - L'école des sages-femmes - 02h35

Bienvenue à la maternité du centre hospitalier universitaire Charles Nicole, à Rouen, en Normandie. Dans le bâtiment Martainville, sages-femmes, auxiliaires de puériculture ou gynécologues mettent au monde près de 2 900 bébés, chaque année... Dans cette maternité de niveau 3, le personnel médical est formé et équipé pour suivre toutes les grossesses même les plus à risques... Le centre de formation leur permet de s’entraider et d’accueillir chaque année 80 étudiantes sages-femmes. Tous leur accordent la plus grande attention, portés par une mission des plus importantes : former leurs collègues de demain... Et parfois, quand les anges sonnent à la porte, des petites fées, comme Camille Cerf et Rachel Legrain-Trapani, déploient leurs ailes pour venir aider les mamans qui en ont besoin. Avec l’association «Les Bonnes Fées», seize anciennes Miss France ont ainsi décidé de voler jusqu’aux maternités pour gâter les bébés, se pencher sur leur berceau et d’un coup de baguette magique, leur souhaiter tout le bonheur du monde…