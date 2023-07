Baby boom du 20 juillet 2023 - Contre vents et marées - 21h08

Audrey Hepburn disait : "Le plus difficile dans la maternité, c'est cette inquiétude intérieure que l'on ne peut pas montrer". Avec Baby Boom, on vous montre tout. Après le succès des quatre premières saisons, Baby Boom est de retour et explore cette année encore le monde de la maternité sous toutes ses coutures avec beaucoup d'amour, d'humour et de pudeur.- Episode 7 - Contre vents et marées :Emilie et Zied ont perdu des jumeaux à cinq mois de grossesse. Aujourd’hui, Emilie est à nouveau enceinte de jumeaux et ils attendent ces deux naissances avec beaucoup d’espoir. Marie est sage-femme depuis sept ans à l’hôpital Femme-Mère-Enfant. Ce matin, c’est une maman dont le bébé est mort à 7 mois de grossesse qu’elle aide à accoucher. Quant à Pauline et Ludovic, ils attendent leur deuxième enfant tout comme Kevin et Melody, mais ce deuxième accouchement est très différent du premier.